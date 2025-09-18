▲ Tres cerebros humanos: uno con Alzheimer, otro con enfermedad de priones y uno más sin alteraciones. Foto José Carlo González

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 7

Científicos del Biobanco Nacional de Demencias (BND) de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) descubrieron una proteína clave en el cerebro que interactúa con otra asociada al Alzheimer. Este hallazgo podría ayudar a detectar la enfermedad mucho antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria.

En entrevista con La Jornada, Nabil Itzi Luna Viramontes, estudiante de doctorado en ciencias químico biológicas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), explica que la enfermedad de Alzheimer consiste en una acumulación de proteínas anormales en el cerebro que dañan las conexiones entre las neuronas, impiden la comunicación celular y causan la muerte de las células cerebrales.

“En el laboratorio encontramos esta asociación de proteínas, que son muy importantes en estadios tempranos de la enfermedad. Mientras la literatura científica propone un modelo de evolución del Alzheimer, nosotros identificamos un punto todavía más arriba”, comenta.

Para estudiar la interacción entre las proteínas, los investigadores trabajaron con fragmentos del hipocampo de cerebros de personas con Alzheimer. Para detectarlas, usaron técnicas especiales que permiten observarlas en el microscopio e identificar dónde están y cuán densas son las lesiones y en qué etapa de desarrollo se encuentran.

A partir de los hallazgos obtenidos, el equipo al que pertenece Luna Viramontes explora la posibilidad de detectar Alzheimer mediante un barrido de la boca, usando anticuerpos para identificar las proteínas involucradas.

“Se sabe que la proteína asociada al Alzheimer no nada más se encuentra en las neuronas, sino que también está en otras estructuras del cuerpo humano, como la boca, que es de fácil acceso”, explica.