Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 6

Fortalecer la Red Latinoamericana y del Caribe de Bancos de Cerebros “es estratégico para encontrar soluciones a las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la población de esta región, que tiene características étnicas propias y variantes que no se encuentran en otras partes del mundo”.

Así lo afirma en entrevista con La Jornada Andrés Villegas Lanau, neurocientífico y coordinador del banco de cerebros del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Colombia.

“En la actualidad las personas con demencia son más de 50 millones a nivel mundial. Si el conocimiento que se genera en los bancos de cerebro latinoamericanos no se socializa, si no se generan colaboraciones, intercambios, se comete una falla, un error muy grande”, agrega.

En Latinoamérica están identificados cinco países que cuentan con un banco de cerebros: Colombia, República Dominicana, Brasil, México y Argentina; mientras en Chile, Perú y Uruguay se realizan gestiones para crear los propios. Desde 2018, estos primeros países mencionados crearon la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros, cuyas investigaciones buscan signos tempranos y desarrollo de fármacos que permitan combatir padecimientos como el Alzheimer.

“A partir de entonces, nos comunicamos periódicamente y nos apoyamos en todo lo que sea necesario”, apunta Villegas Lanau.

Destaca que en la actualidad hay varios proyectos de investigación que son financiados y tienen su base en Estados Unidos, en los cuales se usa la infraestructura de los bancos de cerebros en Latinoamérica para estudiar algunas de estas enfermedades neurológicas y las mutaciones específicas que generan.

Donación y financiamiento

Sin embargo, reconoce que bancos de cerebros en la región enfrentan diversos desafíos, que van de la donación, financiamiento, legislación, hasta la socialización de conocimiento. “A diferencia de Estados Unidos o Europa, la mayoría de bancos de cerebros en América Latina no tienen un financiamiento gubernamental”.

Menciona que en la región, este tipo de instituciones son sostenidas por un hospital o dependen de postular proyectos de investigación. “Es una situación muy difícil porque si no se aprueba la propuesta, se reducen los estudios, se complica el manejo de muestras, no hay fondos para el pago del personal, para todo se limita”.