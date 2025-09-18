Eirinet Gómez

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 6

El Biobanco Nacional de Demencias (BND), único en su tipo en México por albergar una colección de 20 cerebros humanos y 400 fragmentos de tejido, es una infraestructura científica clave para la comprensión de enfermedades neurodegenerativas, el desarrollo de medicamentos e incluso el fomento de la ciencia colaborativa.

Ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), en terrenos de la ex Hacienda de Santa Bárbara, en Hidalgo, el banco cuenta con un cuarto de almacenamiento de tres por tres metros, sin ventanas, donde cerebros y diversos órganos descansan en solución de formol, organizados meticulosamente en estanterías.

Durante un recorrido para La Jornada, José Luna Muñoz, director del Biobanco, resaltó que “los bancos de cerebros en el mundo han permitido descubrimientos fundamentales que impulsan el desarrollo de fármacos y alientan la búsqueda de métodos de diagnóstico no invasivos”.

El BND en México tiene sus orígenes en 1994, con el trabajo de José Raúl Mena López (1953-2014) en el Departamento de Fisiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que en 2012 se consolidó como Banco Nacional de Cerebros.

En 2020 se trasladó a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Uniersidad Nacional Autónoma de México, convertido en Biobanco Nacional de Demencias, y desde 2023 se encuentra alojado en un edificio de la UPP, donde cuenta con una zona de almacenamiento y laboratorio.

Además, forma parte de la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros (conformada por República Dominicana, Argentina, Colombia, Brasil y México) y tiene vínculos con asociaciones de Alzheimer.

El cambio de nombre, explicó Luna Muñiz, se originó porque las investigaciones de los años anteriores señalan la posibilidad de que las enfermedades neurodegenerativas comiencen en otras partes del cuerpo, lo que los hizo pensar en recibir donaciones de tejido de hígado, intestino, riñón, páncreas y fracciones de piel.

“Al principio lo único que nos donaban eran fragmentos del hipocampo, un área encargada de la memoria de corto plazo; después nos dimos cuenta que era necesario obtener todo el cerebro, y en los pasados años, nos dimos cuenta que es importante obtener otros tejidos para visualizar la neurodegeneración de manera integral.”