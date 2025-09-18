▲ La idea del recinto, que albergará la Universidad Politécnica de Pachuca, surgió tras una serie de muestras itinerantes por varias instituciones. En la imagen, corte de un cerebro. Foto José Carlo González

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 5

Con el objetivo de divulgar información y sensibilizar al público acerca de enfermedades neurodegenerativas, el director del Biobanco Nacional de Demencias (BND) de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), José Luna Muñoz, promueve la creación del primer Museo del Cerebro en México.

Se trata de un recinto que estará alojado en la UPP, en Hidalgo, y que además tendrá la opción de ofrecer exposiciones itinerantes.

En entrevista con La Jornada, Luna Muñoz detalló que la idea surgió de una serie de muestras temporales que han llevado a varias instituciones en las que “los asistentes quedan sorprendidos con la información que se les proporciona, sobre todo al ver cómo las enfermedades degenerativas cambian la anatomía del cerebro, le reducen el tamaño o modifican algunas estructuras internas”.

Para el investigador, el principal objetivo del proyecto está encaminado a sensibilizar a la población sobre el Alzheimer –cuyo Día Mundial se conmemora el 21 de septiembre–, el Parkinson, la demencia y otras enfermedades. También busca desmitificar tabúes sobre la vejez y la pérdida de memoria, así como promover la cultura de la donación para investigación.

El museo contará con módulos interactivos que van de las generalidades del sistema nervioso hasta actividades lúdicas, material didáctico, traducciones a braille y lenguas originarias. Plantea también imprimir cerebros 3D para que el público pueda tocarlos.

El especialista mencionó que la presencia de cerebros reales permitirá a los asistentes advertir las transformaciones en ese órgano en términos macros: tamaño o características del tejido, mientras la presencia de tejido cerebral en microscopios dará la oportunidad de conocer los cambios a nivel celular.

“Todos tenemos un cerebro, pero muy pocos lo han visto realmente, en especial lo que ocurre en él cuando llegan las enfermedades neurodegenerativas”, plantea.

Una característica central del museo, tanto en su sede física como en las exposiciones itinerantes, serán las charlas y conferencias que acompañarán a las muestras.

Investigación y divulgación

La principal diferencia entre el BND y el museo, plantea Luna Muñoz, es que el primero está destinado a la investigación científica, en tanto el segundo se enfocará en la enseñanza, divulgación y concientización.