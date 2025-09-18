Josefina Quintero Morales y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 33

El sistema de emergencia contra sismos en la capital opera desde 1991, el cual consiste en la activación de 27 mil 887 altavoces que emiten un sonido de tono agudo y repetitivo que alerta sobre la inminente sacudida de la tierra. Sin embargo, estas bocinas aún no llegan a zonas remotas, donde la radio o el persistente ladrido de los perros son los medios por los que sus pobladores se enteran del advenimiento de un temblor.

Entre los puntos carentes de altoparlantes está la zona chinampera de Xochimilco, asentamientos en proceso de regulación en alcaldías de la periferia como Tlalpan, Tláhuac e Iztapalapa.

Por medio de los 97 sensores operados por el Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (Cires) se puede alertar a la ciudadanía hasta con 50 segundos de antelación.

Los sensores ubicados en la zona del Pacífico comienzan en Bahía de Banderas, Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Así como en Colima, en la región del Alto Balsas, en Guerrero, y el sur de Puebla.

Cuando el Cires detecta el movimiento envía por medio de antenas de radio la advertencia al C5. La señal llega a la Ciudad de México antes de que sea perceptible el movimiento de tierra y de manera automática suena la alerta sísmica en las 16 alcaldías.

La alarma no suena según la magnitud del sismo, es decir, la cantidad de energía liberada, sino por la aceleración registrada por el Cires.

El buen funcionamiento de los 27 mil 887 altoparlantes es responsabilidad del C5. Cada 24 horas, 100 de estas bocinas reciben mantenimiento preventivo y correctivo. El primero consiste en limpieza e inspección visual; el segundo, en sustitución de baterías, bocinas y termostato.

En zonas donde no existen altavoces, como en la colonia Atotolco, alcaldía Tláhuac, en proceso de regularización, la radio o el ladrido de los perros es la manera como los pobladores se enteran de un sismo.