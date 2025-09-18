Capital
Socavón y grúas provocan afectaciones en viviendas de la colonia Renovación

La oquedad develó el deterioro de la zona // Vecinos temen por sus bienes

Foto
▲ En la colonia Renovación, vecinos viven con el temor por las afectaciones que puedan sufrir sus viviendas, no sólo por el megasocavón que se abrió la semana pasada, sino también por la maquinaria pesada usada para los trabajos de reparación.Foto Jorge Ángel Pablo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 33

En la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, el megasocavón que se abrió en el cruce de calle 4 y avenida 5 dejó al descubierto el deterioro de una zona que por décadas ha sido el principal centro de acopio de materiales reciclables como cartón, plásticos, papel y residuos industriales.

Tras el incidente, vecinos relataron que sintieron cómo sus casas se cimbraban y hoy registran cuarteaduras en paredes y pisos, lo que les genera preocupación.

Berenice Sánchez, copropietaria de un negocio familiar, dijo que vive con incertidumbre y miedo. Contó que la noche del martes se desprendió el repillado de tres habitaciones de su casa y cayó sobre las camas, cosa que, aseguró, “nunca nos había pasado”.

La actividad de los negocios, que depende de la llegada de camiones de carga pesada para la recolección de estos materiales, se encuentra detenida. Advirtieron que el caso no es aislado, pues en calle 5 un socavón tardó año y medio en ser reparado, y en avenida 4 acaba de abrirse uno nuevo.

Mirna Sánchez, vecina y dueña de un centro de acopio en la zona, apuntó: “Me afecta que mi calle era cerrada y ahora la abrieron para el tránsito de la maquinaria pesada; además, una coladera se está hundiendo y nos preocupa que los camiones que entran con las vigas puedan colapsar. Corren peligro las casas y ya nos quedamos sin trabajo”.

Relató que las autoridades les dieron hasta ayer como plazo límite para liberar la vialidad, de lo contrario, les advirtieron que levantarán un reporte y podrían imponerles una multa de 50 mil pesos.

Un joven que vivía a tres casas del socavón tuvo que desalojar anoche porque su vivienda “corre riesgo de hundimiento”. Indicó que se hospedará de forma indeterminada mientras Protección Civil determina si es habitable.

Ulises Olvera, cuya casa y miscelánea se encuentra casi frente al cráter, recordó que el día que colapsó el tráiler esperaban un pedido de 30 cajas de refresco. Mencionó que “los supervisores del carrito me regalaron todo el producto, pero no me gusta lucrar con la desgracia; entonces, yo también lo regalé”.

Su familia mantiene preocupación aun cuando el peritaje de las autoridades determinó que su vivienda se encuentra en terreno firme. “No sé si sea mi trauma, pero me siento de lado, no he dormido bien porque ¿y si viene Protección Civil y me dice ‘sálganse’? ¿O que al estar dormido se caiga la casa?”

Su esposa Berenice señaló que los clientes evitan la zona, ya.que “la gente no puede pasar porque tiene miedo de pisar la banqueta”.

Los habitantes denunciaron que las maniobras de las grúas de 70 y 10 toneladas utilizadas en la reparación generan constantes vibraciones y piden a las autoridades que las obras se realicen con cuidado y no de forma apresurada “por ser un caso mediático”.

