▲ En la colonia Renovación, vecinos viven con el temor por las afectaciones que puedan sufrir sus viviendas, no sólo por el megasocavón que se abrió la semana pasada, sino también por la maquinaria pesada usada para los trabajos de reparación. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 33

En la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, el megasocavón que se abrió en el cruce de calle 4 y avenida 5 dejó al descubierto el deterioro de una zona que por décadas ha sido el principal centro de acopio de materiales reciclables como cartón, plásticos, papel y residuos industriales.

Tras el incidente, vecinos relataron que sintieron cómo sus casas se cimbraban y hoy registran cuarteaduras en paredes y pisos, lo que les genera preocupación.

Berenice Sánchez, copropietaria de un negocio familiar, dijo que vive con incertidumbre y miedo. Contó que la noche del martes se desprendió el repillado de tres habitaciones de su casa y cayó sobre las camas, cosa que, aseguró, “nunca nos había pasado”.

La actividad de los negocios, que depende de la llegada de camiones de carga pesada para la recolección de estos materiales, se encuentra detenida. Advirtieron que el caso no es aislado, pues en calle 5 un socavón tardó año y medio en ser reparado, y en avenida 4 acaba de abrirse uno nuevo.

Mirna Sánchez, vecina y dueña de un centro de acopio en la zona, apuntó: “Me afecta que mi calle era cerrada y ahora la abrieron para el tránsito de la maquinaria pesada; además, una coladera se está hundiendo y nos preocupa que los camiones que entran con las vigas puedan colapsar. Corren peligro las casas y ya nos quedamos sin trabajo”.

Relató que las autoridades les dieron hasta ayer como plazo límite para liberar la vialidad, de lo contrario, les advirtieron que levantarán un reporte y podrían imponerles una multa de 50 mil pesos.