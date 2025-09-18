Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 32

En el contexto de su 46 aniversario, Locatel anunció la incorporación de chatbot, con el cual la ciudadanía podrá comunicarse por medio de WhatsApp, que servirá para facilitar a las y los habitantes de la capital el acceso a un apoyo inmediato en emergencias o el servicio que requieran.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Ángel Tamariz Sánchez, destacó que el nuevo chatbot forma parte de la estrategia para consolidar este servicio como el principal canal digital de comunicación entre la ciudadanía y el Gobierno de la Ciudad de México.

Explicó que su uso es muy sencillo: “Las personas únicamente tienen que guardar el número de Locatel en su celular, escribir un mensaje con la palabra ‘hola’ y elegir entre las opciones que se despliegan en el chat”.

Subrayó que el chatbot ofrece atención las 24 horas, los 7 días de la semana a través de WhatsApp, lo que fortalece la política de digitalización y permite a la población ahorrar tiempo y recursos, ya que puede resolver trámites o reportes sin necesidad de traslados.