Tras una riña entre alumnos, circularon mensajes advirtiendo de represalias
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 32
Una presunta amenaza por una balacera en el Colegio de Bachilleres plantel 20 Matías Romero, ubicado en la colonia Del Valle, desplegó a elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea, quienes se situaron en las inmediaciones del inmueble de manera preventiva, sin que se registrara ninguna agresión.
De acuerdo con los hechos, una riña en días previos entre estudiantes fue la causa de que se difundiera una serie de mensajes entre la comunidad estudiantil, que señalaban la realización de un tiroteo en contra de la misma comunidad a manera de represalia.
Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación de oficio, en la que quedó asentado que el pasado viernes se registró una riña en el parque Alfonso XIII, donde un estudiante resultó lesionado con una navaja.
Esto originó que vía redes sociales se difundieran mensajes presuntamente de familiares del la víctima, quienes aseguraban en los mismos que realizarían dichos actos en contra de estudiantes y profesores, lo que generó preocupación entre padres de familia.
Resguardo policial
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se realizó un despliegue con guardias durante el día en los accesos al plantel y en las inmediaciones, el cual se desarrolló ayer, cuando se reactivaron las actividades en dicho plantel tras el puente por las Fiestas Patrias.
Lo anterior, “derivado de diversas publicaciones realizadas a través de redes sociales en las que referían supuestas amenazas dirigidas a la comunidad estudiantil, de lo cual ya hay una carpeta de investigación abierta en la FGJ”, precisó la policía capitalina en una tarjeta informativa.
Además, autoridades del Colegio de Bachilleres plantel 20 informaron en un comunicado emitido el 16 de septiembre que se realizarían guardias durante el día en los accesos al plantel, por lo que los estudiantes debían estar plenamente identificados, y exhortaron a que se mantuvieran dentro de las instalaciones.
Hasta anoche no se había reportado ningún altercado, pero las autoridades continúan con la integración del expediente.