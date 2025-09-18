Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 32

Una presunta amenaza por una balacera en el Colegio de Bachilleres plantel 20 Matías Romero, ubicado en la colonia Del Valle, desplegó a elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea, quienes se situaron en las inmediaciones del inmueble de manera preventiva, sin que se registrara ninguna agresión.

De acuerdo con los hechos, una riña en días previos entre estudiantes fue la causa de que se difundiera una serie de mensajes entre la comunidad estudiantil, que señalaban la realización de un tiroteo en contra de la misma comunidad a manera de represalia.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió una carpeta de investigación de oficio, en la que quedó asentado que el pasado viernes se registró una riña en el parque Alfonso XIII, donde un estudiante resultó lesionado con una navaja.

Esto originó que vía redes sociales se difundieran mensajes presuntamente de familiares del la víctima, quienes aseguraban en los mismos que realizarían dichos actos en contra de estudiantes y profesores, lo que generó preocupación entre padres de familia.