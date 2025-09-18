▲ El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, resaltó la coordinación con las autoridades del estado de México y federales para la ejecución del operativo Fortaleza de recuperación de autopartes robadas. Foto La Jornada

En las tres fases hasta ahora implementadas de la estrategia de seguridad denominada operación Fortaleza, autoridades federales, capitalinas y del estado de México han asegurado más de 13 mil toneladas de autopartes, de las cuales 12 mil fueron aseguradas del 2 al 9 de septiembre.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, dio a conocer los resultados de estas acciones en redes sociales, donde resaltó la coordinación con autoridades del estado de México y federales, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Defensa, así como la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en estas acciones se ejecutaron 66 órdenes de cateo en inmuebles identificados como puntos de desmantelamiento de vehículos y motocicletas.

Tan sólo en el territorio capitalino, la SSC cumplió 13 mandamientos judiciales en inmuebles en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Los trabajos de investigación e inteligencia llevaron a los agentes hasta las colonias San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán, Paraje Zacatepec, Barrio San Pablo, Ex Hipódromo de Peralvillo y Morelos.

Además, los elementos policiales acompañaron a personal del Instituto de Verificación Administrativa a la clausura de cinco establecimientos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa, los cuales no contaban con la documentación debida para su funcionamiento.

Las autoridades capitalinas también realizaron acciones en 23 municipios del estado de México, donde llevaron a cabo 53 cateos de los 66, y aseguraron 20 inmuebles como casas habitación, un local de venta de automóviles, tres refaccionarias y un taller de reparación de motocicletas.