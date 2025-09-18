Catean autoridades 66 domicilios como parte del operativo Fortaleza // Tan sólo del 2 al 9 de septiembre pasado se aseguraron 12 mil: SSC
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 32
En las tres fases hasta ahora implementadas de la estrategia de seguridad denominada operación Fortaleza, autoridades federales, capitalinas y del estado de México han asegurado más de 13 mil toneladas de autopartes, de las cuales 12 mil fueron aseguradas del 2 al 9 de septiembre.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, dio a conocer los resultados de estas acciones en redes sociales, donde resaltó la coordinación con autoridades del estado de México y federales, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Defensa, así como la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en estas acciones se ejecutaron 66 órdenes de cateo en inmuebles identificados como puntos de desmantelamiento de vehículos y motocicletas.
Tan sólo en el territorio capitalino, la SSC cumplió 13 mandamientos judiciales en inmuebles en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Los trabajos de investigación e inteligencia llevaron a los agentes hasta las colonias San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán, Paraje Zacatepec, Barrio San Pablo, Ex Hipódromo de Peralvillo y Morelos.
Además, los elementos policiales acompañaron a personal del Instituto de Verificación Administrativa a la clausura de cinco establecimientos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa, los cuales no contaban con la documentación debida para su funcionamiento.
Las autoridades capitalinas también realizaron acciones en 23 municipios del estado de México, donde llevaron a cabo 53 cateos de los 66, y aseguraron 20 inmuebles como casas habitación, un local de venta de automóviles, tres refaccionarias y un taller de reparación de motocicletas.
Estos lugares eran investigados por robo de vehículos, robo con violencia, secuestro exprés con fines de robo y delitos contra la salud.
Municipios mexiquenses
Entre los 23 municipios de la entidad vecina destacan Acolman, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Tultepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Morelos, Jaltenco, Toluca y Chimalhuacán.
Fueron aseguradas más de 500 toneladas de autopartes, 35 vehículos –18 de ellos motocicletas– con reporte de robo vigente o con alteraciones en sus medios de identificación, así como seis motores con reporte de robo, armas de fuego, cartuchos, narcóticos, localizadores satelitales, inhibidores de señal y diversos equipos de cómputo.
También se detuvo a siete personas, que fueron presentadas ante la autoridad judicial, quien determinará su situación legal.
Derivado de las tres fases de la operación Fortaleza, en el estado de México se han asegurado un total de mil 767 toneladas de autopartes, 76 inmuebles y 31 personas han sido detenidas.
Además, se han recuperado en esta entidad 78 vehículos con reporte de robo, de los cuales 34 son motocicletas.
La operación Fortaleza comenzó en este año como una estrategia de seguridad para atender la alta incidencia de robo de vehículos y autopartes tanto en la Ciudad de México como en la entidad mexiquense.