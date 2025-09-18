Nayelli Ramírez Bautista

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 31

A la pequeña Jazlyn Azuleth, de dos años, quien pese a que fue protegida por su abuela tras la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se le realizan diversos estudios médicos integrales, entre ellos exámenes cerebrales y de vías respiratorias, este último de la mayor relevancia, para determinar el grado del daño, ya que sufrió quemaduras en 25 por ciento de su cuerpo, informó la presidenta de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados, Virginia Sendel e Iturbide.

En entrevista, Sendel señaló que el estado de salud de la niña continúa siendo crítico estable, y que se está a la espera de los resultados de los estudios que se le realizan, los cuales “suelen ser complejos y duran varios días; esperamos que mañana (hoy) tengamos resultados más completos porque son muy detallados”.