Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 31

Dos víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aún no han sido identificadas, una falleció y la otra se encuentra hospitalizada en estado crítico.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detalló que la persona que murió es un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, piel morena clara, con nariz aguileña, que ingresó sin prendas ni pertenencias. No cuenta con señas particulares y se tiene con nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.

El segundo caso es una mujer de entre 15 y 25 años, identificada sólo como Geovana, quien se encuentra en el Hospital General Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes.