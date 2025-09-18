Es del sexo masculino, de entre 40 y 45 años // La otra, mujer de entre 15 y 25 años, continúa hospitalizada
Dos víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aún no han sido identificadas, una falleció y la otra se encuentra hospitalizada en estado crítico.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detalló que la persona que murió es un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, piel morena clara, con nariz aguileña, que ingresó sin prendas ni pertenencias. No cuenta con señas particulares y se tiene con nombre probable de Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López.
El segundo caso es una mujer de entre 15 y 25 años, identificada sólo como Geovana, quien se encuentra en el Hospital General Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con señas particulares de una cicatriz vertical por cesárea y cuatro tatuajes.
Ambos podrían ser personas en situación de calle que se hallaban en las inmediaciones del puente de La Concordia.
Por otra parte, en Chimalhuacán, estado de México, los restos de Omar Alejandro García Escorza fueron velados. Él, quien era comerciante, viajaba en compañía de su pareja Abril Díaz Castañeda, (quien también resultó herida y aún sigue hospitalizada). Se trasladaban de Chimalhuacán a Iztapalapa.
La víctima se dedicaba al comercio en las inmediaciones de la caseta de cobro de San Marcos Huixtoco de la autopista México-Puebla, en territorio del municipio de Chalco.