Son ya 20 decesos; 28 siguen en nosocomios
La mandataria Clara Brugada solicitó a la FGJ agilizar el proceso penal // Anunció la creación de un comité de solidaridad
Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 31
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México exigirá y dará prioridad a la reparación integral del daño para cada una de las familias que resultaron damnificadas por la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
A ocho días de la tragedia, que hasta ayer había dejado 20 decesos y 64 heridos, 28 de ellos aún hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se creará un comité de solidaridad con las víctimas, con la finalidad de recibir y distribuir donaciones económicas para las personas que resultaron afectadas.
Explicó que se invitará a un representante de la ONU, de la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios, personalidades reconocidas y del Gobierno de la Ciudad de México, en este caso la titular de la Secretaría de Bienestar, Araceli Damián, para que se incorporen a este comité.
Dijo que ha solicitado a la FGJ agilizar el proceso penal y reiteró su compromiso con las familias afectadas de garantizar que haya justicia.
Pesquisas continúan
A su vez, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, explicó que independientemente del fallecimiento del conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan para deslindar la responsabilidad de los involucrados, luego de revisar las condiciones operativas de la pipa y el cumplimiento de la normatividad de tránsito.
Detalló que la empresa, por conducto de sus apoderados legales, ya declaró y manifestó su disposición a hacer la reparación del daño a las víctimas mediante la aportación de recursos propios y de cuatro pólizas de seguro vigentes.
Comentó que se solicitó a la firma que el canal para la realización de pagos o apoyos sea por medio de la fiscalía para que las familias afectadas cuenten con asesoría jurídica.
En 42 casos, añadió, ya están las querellas correspondientes para continuar con el proceso legal que podría llevar a un acuerdo reparatorio o a la imputación de los delitos, en este caso homicidios culposos, lesiones culposas y daños a la propiedad, pero dependerá de la decisión que tomen las víctimas y sus familias.
La secretaria de Salud, Nadine Gasman, detalló a su vez que de las 28 personas que reciben atención médica, 27 se encuentran en 10 hospitales de la Ciudad de México y una más, la bebé de dos años, que fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos.
De los 28 hospitalizados en la ciudad, 16 se encuentran muy graves, cuatro graves, seis estables y dos delicados que están mejorando, señaló.