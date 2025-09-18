▲ A raíz de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, han fallecido 20 personas, mientras 28 se encuentran hospitalizadas y 16 se mantienen en estado muy grave. Foto Alfredo Domínguez

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 18 de septiembre de 2025, p. 31

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México exigirá y dará prioridad a la reparación integral del daño para cada una de las familias que resultaron damnificadas por la explosión de una pipa de gas LP de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

A ocho días de la tragedia, que hasta ayer había dejado 20 decesos y 64 heridos, 28 de ellos aún hospitalizados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se creará un comité de solidaridad con las víctimas, con la finalidad de recibir y distribuir donaciones económicas para las personas que resultaron afectadas.

Explicó que se invitará a un representante de la ONU, de la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios, personalidades reconocidas y del Gobierno de la Ciudad de México, en este caso la titular de la Secretaría de Bienestar, Araceli Damián, para que se incorporen a este comité.

Dijo que ha solicitado a la FGJ agilizar el proceso penal y reiteró su compromiso con las familias afectadas de garantizar que haya justicia.

Pesquisas continúan

A su vez, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, explicó que independientemente del fallecimiento del conductor de la unidad, Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan para deslindar la responsabilidad de los involucrados, luego de revisar las condiciones operativas de la pipa y el cumplimiento de la normatividad de tránsito.