no. Sobrecargado de incertidumbre y angustia, el escenario “atlantista” (Washington, Tel Aviv, Londres, la Unión Europea) gira en torno a cuatro sicóticos de cuidado: Donald Trump ( capo di tutti capi devenido en cristiano sionista), Benjamin Netanyahu (genocida con orden internacional de captura) y dos bufones sin gracia: Volodymir Zelensky (judeonazi rusófobo) y Javier Milei (judío evangélico de mentiritas y superstar del anarcocapitalismo latinoamericano y español).

Dos. Triste proscenio kabuki, en el que ninguno de sus actores puede sentirse seguro del rol que desempeñan. Trump y Netanyahu se debaten en sociedades irremediablemente envilecidas; Zelensky alucina con que pronto izará la bandera de Ucrania en Moscú, y en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (PBA, la más importante de Argentina), el peronismo acaba de pegar a Milei una contundente paliza electoral.

Tres. En los últimos años, las cabezas pensantes de Estados Unidos, Europa y Argentina venían anunciando (por izquierda y derecha), una obsesión recurrente: la desaparición del peronismo. Y es posible que el programado embrutecimiento mediático y el marketing electoral (que mide el pulso social subestimando el popular), tengan algo que ver con tan inesperado desenlace. Pero de mi lado, prefiero poner en valor las palabras de Juan Domingo Perón a un periodista que a finales de 1972, tras 17 años de exilio, le preguntó qué pensaba hacer para volver al gobierno. Respuesta: “Yo no haré nada. Todo lo harán mis enemigos”.

Cuatro. En el frente externo, los enemigos del peronismo (espontáneo movimiento nacional y popular que Perón supo interpretar), siempre fueron las potencias de posguerra que en Yalta se repartieron el mundo (1945). Aunque también, encumbrados intelectuales eurocéntricos que poco y nada han entendido (hasta hoy), de la contradicción “imperialismo/nación”.

Cinco. V.gr. (con datos de Roberto Baschetti, acucioso investigador argentino): “Si el pueblo argentino no se libera del fantasma del peronismo, vamos a tener secuelas cada vez más absurdas (…). Si hay un lugar del continente donde el mesianismo impregnó toda la sociedad es la Argentina y su peronismo” (José Saramago, Nobel de Literatura, La Nación de Buenos Aires, 307/4 y 13/5 de 2003). “La Argentina debería liberarse del peronismo” (filósofo Giovanni Sartori, íd. ant. 5/5/2004). “El país debe olvidarse del peronismo. Porque el peronismo es un modelo político que mezcló discursos de derecha e izquierda, y que no ha hecho nada” (sic, sociólogo Alain Touraine, id.ant. 18/2/2004).