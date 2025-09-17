Política
Decomisan metanfetaminas en Sinaloa con valor estimado de 426 millones de pesos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 18

Autoridades federales decomisaron 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en un tractocamión en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, un golpe al narcotráfico cuyo valor en el mercado negro se calcula en más de 426 millones de pesos.

Según estimaciones oficiales, el hallazgo evitó que al menos 1.5 millones de dosis llegaran a consumidores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este lunes que el aseguramiento se realizó en la terminal de transbordadores del puerto, donde sus elementos, aunados a los de la Marina Armada de México, en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República inspeccionaron un tractoca-mión acoplado a una caja con do-ble fondo.

Durante la revisión en el recinto portuario, con apoyo de rayos X y tres binomios caninos, efectivos de la unidad naval de protección portuaria detectaron 494 paquetes y seis bolsas con sustancia cristalina con características de metanfetamina.

El cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que dio inicio a una carpeta de investigación.

Las dependencias que participaron en el operativo destacaron que esta acción representa una merma considerable a las finanzas de la delincuencia organizada y refrenda su compromiso de actuar coordinadamente para impedir que drogas ilícitas lleguen a las calles.

