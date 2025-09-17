De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 18

Autoridades federales decomisaron 1.5 toneladas de metanfetaminas ocultas en un tractocamión en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, un golpe al narcotráfico cuyo valor en el mercado negro se calcula en más de 426 millones de pesos.

Según estimaciones oficiales, el hallazgo evitó que al menos 1.5 millones de dosis llegaran a consumidores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este lunes que el aseguramiento se realizó en la terminal de transbordadores del puerto, donde sus elementos, aunados a los de la Marina Armada de México, en coordinación con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República inspeccionaron un tractoca-mión acoplado a una caja con do-ble fondo.