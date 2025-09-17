Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 18

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió analizar si atrae un juicio de la empresa Farmacéutica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que el alto tribunal definiría si los medicamentos herbolarios deben recibir el mismo trato fiscal que los de patente; es decir, aplicarles la tasa cero de impuesto al valor agregado (IVA).

De acuerdo con las listas judiciales, la Corte informó que admitió a trámite la revisión del amparo directo 266/2025 en materia de IVA.

La Corte deberá determinar si resulta de importancia y trascendencia conocer dicho juicio, en el que se discute la correcta interpretación y aplicación del artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y del artículo 7 de su Reglamento, a la luz del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.

En específico, se plantea si los medicamentos herbolarios podrían considerarse en un supuesto equivalente al de los tratamientos de patente en sus distintas acepciones legales, con el fin de reconocerles el mismo beneficio fiscal consistente en la aplicación de la tasa 0 por ciento de IVA.