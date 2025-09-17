Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 18
Washington. El gobierno de Estados Unidos informó ayer que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix El Ruso, señalado de ser uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa de México.
“Según la FBI (Oficina Federal de Investigaciones), Ponce Félix es el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza, una poderosa facción del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
“La facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos”, añadió.
El presidente Donald Trump designó a carteles de la droga latino-americanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos ataques letales.
Buscado desde hace una década
“Durante la reciente década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos Central y del Sur de California de cargos decrimen organizado, tráfico de dro-gas, armas de fuego y lavado de dinero”, recordó el texto.
Pese a que sus jefes históricos están en la cárcel en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa, conside-rado la mayor organización de narcotráfico del mundo, sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.
Estados Unidos ha ofrecido ayuda militar a su vecino del sur, pero México la rechaza y pide a Washington que enfrente las drogas en su propio país, el de mayor consumo en el mundo.