Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 18

Washington. El gobierno de Estados Unidos informó ayer que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix El Ruso, señalado de ser uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa de México.

“Según la FBI (Oficina Federal de Investigaciones), Ponce Félix es el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza, una poderosa facción del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

“La facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos”, añadió.

El presidente Donald Trump designó a carteles de la droga latino-americanos como organizaciones terroristas, lo que amplía considerablemente su margen de maniobra, incluidos ataques letales.