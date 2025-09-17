De la Redacción

Para combatir el sarampión, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras dependencias, instalarán un megacentro de vacunación este miércoles, jueves y viernes a un costado del estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Indicaron que el rango de edad para inmunizarse es desde seis meses hasta 49 años y pidieron llevar la Cartilla Nacional de Salud. El horario de atención será de nueve de la mañana a tres de la tarde.