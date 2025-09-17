Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 17
Para combatir el sarampión, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras dependencias, instalarán un megacentro de vacunación este miércoles, jueves y viernes a un costado del estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Indicaron que el rango de edad para inmunizarse es desde seis meses hasta 49 años y pidieron llevar la Cartilla Nacional de Salud. El horario de atención será de nueve de la mañana a tres de la tarde.
De acuerdo con datos de la Ssa, hasta la semana epidemiológica 35 de este año se han confirmado 4 mil 353 casos de sarampión. Chihuahua es la entidad con la mayor tasa de notificación, y el grupo de edad con más contagios es el de uno a cuatro años con 13.5 por ciento (586), seguido por los de 25 a 29 años, con 13.3 por ciento (578).
En cuanto a la distribución por sexo, predominan las mujeres con 51.9 por ciento (2 mil 259), y 48.1 por ciento en hombres (2 mil 94).