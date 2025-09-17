Política
Instalarán megacentro para vacunar contra el sarampión en estadio Olímpico de la UNAM
Instalarán megacentro para vacunar contra el sarampión en estadio Olímpico de la UNAM
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 17

Para combatir el sarampión, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con otras dependencias, instalarán un megacentro de vacunación este miércoles, jueves y viernes a un costado del estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Indicaron que el rango de edad para inmunizarse es desde seis meses hasta 49 años y pidieron llevar la Cartilla Nacional de Salud. El horario de atención será de nueve de la mañana a tres de la tarde.

De acuerdo con datos de la Ssa, hasta la semana epidemiológica 35 de este año se han confirmado 4 mil 353 casos de sarampión. Chihuahua es la entidad con la mayor tasa de notificación, y el grupo de edad con más contagios es el de uno a cuatro años con 13.5 por ciento (586), seguido por los de 25 a 29 años, con 13.3 por ciento (578).

En cuanto a la distribución por sexo, predominan las mujeres con 51.9 por ciento (2 mil 259), y 48.1 por ciento en hombres (2 mil 94).

