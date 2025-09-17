Carolina Gómez y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 17

Este 2025 se alcanzó un “punto de inflexión histórico”, ya que por primera vez, el índice mundial de obesidad entre niños y adolescentes de cinco a 19 años superó al de bajo peso, situándose respectivamente en 9.4 y 9.2 por ciento, advirtió el más reciente estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), denominado Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia.

El análisis identifica a la industria de productos y bebidas ultraprocesados como una de las principales causantes de la situación, pues ejerce “influencia desproporcionada en el entorno alimentario infantil” con la utilización de diversas tácticas.

Dicha industria moviliza “ingentes recursos financieros” para promover sus productos con escaso o nulo valor nutricional y ejerce gran influencia política, al grado de que en muchos países, sobre todo en aquellos que carecen de regulaciones, obstaculiza la puesta en marcha de estrategias gubernamentales que propicien ambientes alimentarios saludables y equitativos.

El estudio expone que el hecho de que la obesidad avance en mayor medida que el sobrepeso en este sector poblacional impone un reto mayor a escala sanitaria, ya que la primera condición es más difícil de corregir que la segunda y “conlleva mayor riesgo de padecer enfermedades graves”, sostiene el Unicef.

Mientras hace dos décadas y media, 58 millones de 194 millones de infantes y adolescentes con kilos de más eran obesos (30 por ciento), para 2022, el porcentaje subió 12 puntos y se ubicó en 42 por ciento. Esto quiere decir que de los 391 millones de niños y adolescentes con kilos extras, 163 millones son obesos.