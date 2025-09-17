Néstor Jiménez

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Movimiento Ciudadano (MC) gastó casi 35.5 millones de pesos para la remodelación de sus oficinas, con obras que van desde la fachada hasta el roof garden, tanto en la sede de la dirigencia nacional del partido, en la colonia Nápoles, como en las oficinas del comité directivo de la Ciudad de México, en la colonia San Miguel Chapultepec.

De acuerdo con dos contratos firmados por esta fuerza política, las obras iniciaron en abril y concluirán en noviembre. Incluyen demolición de muros y ampliación de diversas áreas, desmontaje de cancelería e instalación de un elevador, entre otras acciones.

En uno de los dos contratos con la empresa IPR Diseño y Arquitectura, Movimiento Ciudadano se comprometió a seis pagos que suman un total de 25 millones 57 mil 490 pesos para la rehabilitación de las oficinas de la coordinación nacional, que encabeza Jorge Álvarez Máynez, localizadas en la calle Louisiana 113, en la colonia Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez.

Para ese inmueble solicitó el desmantelamiento y retiro de un anuncio espectacular; la demolición de muros de tablaroca; trabajos de albañilería y acabados; refuerzo estructural en la planta baja y construcción de tres niveles más. Asimismo, solicitó “acabados e instalaciones” en el jardín de azotea, la instalación de un elevador, además de acabados en la fachada y ampliaciones que suman 675.8 m2 de obra.