De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 14

El Gran Sorteo Especial número 303 “México con M de Migrante” de la Lotería Nacional se consolidó como el más vendido del año, con una utilidad estimada de más de 100 millones de pesos –después del pago de premios–, informó la Lotería Nacional.

Este sorteo superó en 125 por ciento al magno anterior del 10 de mayo. Además, mostró un incremento de 132 por ciento respecto a su sorteo homólogo del año pasado (número 291), y 241 por ciento en comparación con el mismo de 2023 (278).

En el marco de las fiestas patrias, Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, recordó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el propósito del sorteo, realizado el 15 de septiembre, es que los recursos obtenidos, después del pago de premios, se destinen a fortalecer la atención y protección consular en Estados Unidos para acompañar a la comunidad migrante en estos tiempos de retos e incertidumbre. “Hoy, cada número será más que un anuncio: será un canto de esperanza, de fortuna y de confianza en México”, afirmó.