Ricardo Dávila

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 14

Kunming. El gobierno chino, junto con el Diario del Pueblo, dio inicio a la décima edición de los trabajos del Foro de Cooperación de Medios de la Franja y la Ruta 2025. El encuentro tiene lugar en Kunming, conocida como “la ciudad de la eterna primavera” y reúne a representantes de 165 medios de comunicación, entre ellos México.

Dentro del mensaje inaugural se señaló de manera firme que la construcción de cooperación en el ámbito mediático y comunicacional debe estar enfocada en destacar la fuerza del desarrollo, y no como una herramienta para difundir noticias falsas con fines políticos. La confrontación no es la salida, se mencionó.

La inauguración incluyó una amplia demostración del alcance chino en desarrollo tecnológico, infraestructura, salud, educación, moda, diseño, arte y cultura, reflejando la creciente presencia de intercambio comercial y cultural derivada de la estrategia geopolítica de la Franja y la Ruta.

Durante el foro se entregaron reconocimientos a trabajos periodísticos destacados de distintas regiones del mundo en categorías como mejor reportaje, mejor fotografía, mejor video y mejor innovación. Estos premios, enmarcados en la Segunda Edición del Premio de la Ruta de la Seda a la Comunicación Internacional, buscan reforzar la cooperación mediática y la construcción de narrativas conjuntas entre países.

Los asistentes pudieron presenciar expresiones culturales como la recreación animada de los viajes históricos del navegante Zheng He, pionero de los intercambios comerciales marítimos con Occidente, así como desfiles y presentaciones artísticas. También se ofrecieron espectáculos musicales en colaboración con artistas internacionales, como el Conductor de la Ópera y Ballet Nacional de Vietnam y compositores chinos.