Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 14

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó ayer su visita oficial a la Ciudad de México los días 18 y 19 con el objetivo de profundizar la asociación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte. Durante su estancia, Carney se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar y ampliar la relación bilateral, con especial énfasis en temas de seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio, informó la embajada de Canadá.

La visita se inscribe en la agenda de fortalecimiento de vínculos entre ambos países tras el encuentro que Carney y Sheinbaum sostuvieron durante la Cumbre del G-7 en Kananaskis, así como de la reciente visita a México en agosto de los ministros Anita Anand y François-Philippe Champagne. Según la oficina del primer ministro, este nuevo acercamiento permitirá consolidar la cooperación mutua y ofrecer mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas de ambas naciones.