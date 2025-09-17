Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 14
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó ayer su visita oficial a la Ciudad de México los días 18 y 19 con el objetivo de profundizar la asociación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte. Durante su estancia, Carney se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para elevar y ampliar la relación bilateral, con especial énfasis en temas de seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio, informó la embajada de Canadá.
La visita se inscribe en la agenda de fortalecimiento de vínculos entre ambos países tras el encuentro que Carney y Sheinbaum sostuvieron durante la Cumbre del G-7 en Kananaskis, así como de la reciente visita a México en agosto de los ministros Anita Anand y François-Philippe Champagne. Según la oficina del primer ministro, este nuevo acercamiento permitirá consolidar la cooperación mutua y ofrecer mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas de ambas naciones.
El gobierno canadiense subrayó que su nueva política exterior busca diversificar y fortalecer las relaciones comerciales con socios confiables, con el fin de generar empleos mejor remunerados, impulsar el crecimiento de sus industrias, abrir nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resilientes. “Canadá y México tienen una relación sólida, construida sobre más de tres décadas de libre comercio”, señaló Carney en un comunicado.
Ambos países celebraron en 2024 los 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. El comercio y la inversión entre ambos países continúan en ascenso, con un intercambio de mercancías cercano a 56 mil millones de dólares durante el año pasado.
Canadá es el quinto socio comercial de México, mientras nuestro país ocupa el tercer lugar entre sus principales socios individuales.