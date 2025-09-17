Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 12

El Senado empieza hoy en comisiones la discusión de la minuta con la reforma constitucional que posibilita al Congreso legislar en materia del delito de extorsión. Es una de las cinco iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum que esa Cámara debe desahogar en este periodo de sesiones, el cual concluye el 15 de diciembre.

Se trata de un cambio a la fracción 21 del artículo 73 de la Carta Magna, que se discutirá en reunión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, que presiden los morenistas Óscar Cantón Zetina, Lucía Trasviña y Enrique Inzunza.

El pleno del Senado dio entrada el pasado día 9 a la minuta que le remitió la Cámara de Diputados con esa modificación, en la que se incluye un plazo de 180 días al Congreso para aprobar la legislación secundaria que permitirá homologar el tipo penal y endurecer las sanciones a quienes se dedican a la extorsión.

Lo anterior, debido a que en el Código Penal Federal y en los códigos locales predomina un castigo promedio de cuatro años mínimo y de 12 máximo, pero hay variaciones en las entidades, como en el caso de Oaxaca, que es de uno a tres años.

En la explicación de motivos de la iniciativa presidencial, ya aprobada en San Lázaro, se destaca que la delincuencia organizada obtiene fuertes ganancias con este delito de alto impacto, que no se ha combatido de forma adecuada por los tres órdenes de gobierno.