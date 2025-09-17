Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 10
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda (2005-2011) continuará sujeto a juicio penal, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 156 millones de pesos, luego de la reposición de su audiencia de vinculación a proceso.
El Ministerio Público federal dio a conocer que el pasado 11 de septiembre, “luego de una jornada que duró casi 48 horas, la FGR logró por segunda ocasión que un juez de control determinara vincular a proceso a Roberto N, ex gobernador de Nayarit, por su probable intervención en el delito de ope-raciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos”.
Lo anterior, indicó, fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el ex mandatario estatal, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.
Preso desde hace 4 años
“Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juez de control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al ex gobernador de Nayarit la comisión del delito.”
Sandoval Castañeda fue detenido en junio de 2021 en el estado de Nuevo León, cuando ya se había librado una orden de captura e Interpol había emitido una ficha roja para su búsqueda en más de 190 países por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El ex gobernador nayarita seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.