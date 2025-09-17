Gustavo Castillo

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 10

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda (2005-2011) continuará sujeto a juicio penal, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 156 millones de pesos, luego de la reposición de su audiencia de vinculación a proceso.

El Ministerio Público federal dio a conocer que el pasado 11 de septiembre, “luego de una jornada que duró casi 48 horas, la FGR logró por segunda ocasión que un juez de control determinara vincular a proceso a Roberto N, ex gobernador de Nayarit, por su probable intervención en el delito de ope-raciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos”.

Lo anterior, indicó, fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el ex mandatario estatal, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.