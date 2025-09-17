César Arellano García

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 10

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena El Abuelo podrá ser detenido en cuanto sea extraditado a México, luego de que un juez federal le negó la suspensión definitiva y dio por concluido el amparo que promovió contra cualquier orden de captura. En esa entidad sureña, la justicia local otorgó un mandamiento para capturar al presunto líder el grupo criminal La Barredora, a quien se acusa de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

El ex servidor público presentó el recurso en julio pasado ante el juzgado octavo de distrito en Tabasco contra actos de privación de la libertad, incomunicación, posible tortura y orden de arresto, con lo cual se le otorgó una suspensión provisional para evitar cualquier aprehensión, siempre y cuando no estuviera acusado de delitos graves.

Sin embargo, el juez solicitó a Bermúdez Requena que ratificara la demanda para que aclarara el nombre de las autoridades que señalaba como responsables; asimismo, le requirió proporcionar su paradero, debido a que en ese entonces El Abuelo se encontraba prófugo de la justicia y con una ficha de búsqueda por parte de Interpol. Como el juzgador no obtuvo respuesta, dio por concluida la demanda de amparo.

Hace dos meses, el juez Alfonso Javier Flores Padilla, titular del juzgado decimosegundo de distrito con residencia en Tijuana, Baja California, rechazó otorgarle la suspensión definitiva por los mismos actos reclamados.