Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 8

El gobierno de Estados Unidos reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su cooperación en la lucha antidrogas, pero advirtió que falta mucho para desmantelar a los cárteles, en su informe anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas, publicado el lunes por el Departamento de Estado.

El documento, que tenía como plazo máximo para ser entregado al Congreso estadunidense el 15 de septiembre, resaltó la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, y al mismo tiempo elevó la presión sobre las autoridades mexicanas para implementar medidas más severas al respecto.

“México ha enviado 10 mil efectivos de su Guardia Nacional a nuestra frontera común, ha logrado importantes incautaciones de fentanilo y precursores químicos, y ha transferido a Estados Unidos a 29 objetivos de alto valor, entre ellos miembros claves de los cárteles”, destacó el informe.

Donald Trump afirmó en el texto: “en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación para enfrentar a los poderosos cárteles que contaminan nuestros países con drogas y violencia”, y aseguró que trabaja muy de cerca con la mandataria mexicana.

Sugirió que ese aumento en los esfuerzos de cooperación “debe ser sostenido e institucionalizado”.

Al mismo tiempo, Trump elevó la presión tras afirmar que “al gobierno de México le queda mucho por hacer para acabar con los líderes de los cárteles, así como con sus laboratorios clandestinos de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas”.