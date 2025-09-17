▲ El desfile encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó en el Zócalo de la Ciudad de México y concluyó en el Campo Marte. Fue la ocasión para que los miembros de la Marina y de la Defensa refrendaran su lealtad a la comandanta suprema. Este año la conmemoración estuvo dedicada a la participación de las mujeres en la lucha de la Independencia. Ayer se movilizaron 16 mil elementos, muchos de los cuales fueron marinas y militares que orgullosas reflejaron el avance de género que se consolida en las fuerzas armadas. Siete paracaidistas realizaron un salto con aterrizaje en la Plaza de la Constitución, entre ellos una mujer. Formaron parte 30 banderas de guerra, 100 charros, 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves y cinco aeronaves no tripuladas, más de 300 caballos, 169 perros –28 cachorros– y 17 águilas y halcones. Foto Jair Cabrera Torres, Roberto García Ortiz, Cristina Rodríguez y Jorge Pablo García