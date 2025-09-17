Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 5

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el 13 y el 16 de septiembre de 2025 transcurrieron en orden y sin incidentes, gracias a las acciones preventivas y de asistencia desplegadas por la red consular mexicana. De acuerdo con un comunicado, se llevaron a cabo 236 celebraciones en distintas ciudades, organizadas tanto por las representaciones de México como por agrupaciones comunitarias. En todos los casos, las actividades se desarrollaron con normalidad, destacando la participación activa de la comunidad mexicana. La cancillería detalló que se compartieron recomendaciones puntuales y se intensificó la difusión de mensajes preventivos y las labores de acercamiento con la comunidad mexicana con énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que puedan considerarse una violación al orden público, y “conocer las acciones a seguir en caso de una detención”.