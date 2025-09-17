Gustavo Castillo y Alonso Urrutia

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 5

El reciente descubrimiento de actos de corrupción por parte de altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), involucrados en el contrabando de combustible de Estados Unidos a México en coordinación con integrantes del crimen organizado, no es el único caso que se ha registrado y expuesto públicamente en la historia de las fuerzas armadas nacionales. Otro hecho que cimbró las altas esferas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ocurrió en 1997, con la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo por vínculos con el narcotráfico.

El 19 de febrero de 1997, durante la conmemoración del Día del Ejército, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, evidenció públicamente el deshonor que representó para la institución armada que el general Gutiérrez Rebollo, al mismo tiempo que se desempeñaba como zar antidrogas, colaborara con el cártel de Juárez. Por este motivo fue sentenciado a 40 años de prisión.

Durante la ceremonia, encabezada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, el mando castrense declaró: “no puede haber perdón o benevolencia. ¡Sí ha sido un duro golpe! ¡Sí ha causado indignación! ¡Sí ha sido una lección dolorosa!”