Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 4

El secretario de Marina, Raymundo Morales, lanzó un mea culpa institucional con un insólito mensaje en la fecha más simbólica para las fuerzas armadas: el día de la Independencia, con la plancha del Zócalo pletórica de soldados y marinos, que más tarde desfilarían ante la Presidenta y comandanta suprema de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum Pardo.

Son los tiempos turbulentos que prevalecen para la Marina-Armada de México. Difíciles, complejos, tortuosos. Y lo peor: aún no se avizora que vaya a escampar la tormenta. Frenéticamente se acumulan investigaciones, aprehensiones y muertes difíciles de explicar, en suma, el mayor escándalo de corrupción en la Marina de la que se tenga memoria.

Al almirante no le quedó más que afrontar públicamente el escándalo que envuelve a la Marina y salir al paso en un discurso memorable por su incomodidad: hablar de corrupción en tiempos de la Cuarta Transformación.

A la distancia, el rostro de la mandataria se mostraba serio e imperturbable mientras el almirante hacía malabarismos discursivos apelando al honor institucional, al patriotismo, a los valores... y hasta a un guiño de filias políticas a la Cuarta Transformación a la que definió como una “revolución de las conciencias que ha sido el faro que guía nuestro actuar”.

Toda una pieza de oratoria para revestir sus alusiones a los bochornosos hechos que envuelven a la institución a partir de que se descubrió la red de corrupción que involucra a algunos miembros de la secretaría. No hizo una descripción expresa, tampoco una mención de los involucrados, sólo una referencia genérica a estos “hechos reprobables”, que por sabidos, el almirante optó por omitir su descripción.

En el Zócalo miles de soldados, marinos y guardias nacionales escuchaban el inusitado reconocimiento del almirante. Todos ellos desplegados en la plancha de la Plaza de la Constitución, para la ceremonia previa antes del inicio del desfile, al que se sumaron con la marcialidad que corresponde a la ocasión.

Especialmente los marinos escucharon al máximo jerarca de su corporación intentar deslindarla de quienes, venturosamente, sugirió el almirante, no pudieron enquistarse porque fueron detectados y denunciados por la propia institución.