Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 3

Minutos antes de las 11 de la noche, la Arrrolladora Banda El Limón terminó su actuación y en el Zócalo la gente siguió bailando y tarareando las rolas.

Siguieron los chiflidos, los gritos de fiesta y el Himno Nacional. Era la algarabía contenida de la espera, que terminó pronto, en cuanto las pantallas gigantes enfocaron el cuadro con el rostro de Leona Vicario y, luego, la espigada figura de la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada por su esposo, el mazatleco Jesús María Tarriba.

La ceremonia cívica tuvo rostro de mujer, y no sólo por quien la encabezó. Nuevos nombres de mujeres fueron incorporados al repertorio de los “vivas” y Sheinbaum dejó claro su sello al nombrar a doña Josefa Ortiz con sus apellidos de soltera.

Desde el 11 de septiembre, la mandataria había informado sobre los ensayos para la ceremonia, que se expresaron en menos de cinco minutos, los que duró un ritual en el que participaron sólo mujeres, incluyendo las cadetes militares.

La primera presidenta de México hizo un grito sobrio, breve y acorde al relato de los tiempos. Incorporó al listado a mujeres no nombradas, heroínas anónimas, soberanía, libertad y un mínimo homenaje a los maltratados migrantes.

Hidalgo, Morelos y Allende, nombres siempre presentes en la bicentenaria ceremonia, fueron completados con Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertudris Bocanegra y Manuela Molina, La Capitana.