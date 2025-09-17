Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 3

La emblemática campana de Dolores repicó. Por primera vez, una mujer empuñó el largo lazo que hizo resonar ese añejo artilugio, símbolo del inicio de la gesta por la Independencia.

Cientos de miles se congregaron en el Zócalo para ser partícipes de la historia: el primer Grito de la primera Presidenta de México. Fecha que quedará marcada en las memorias de la historia: el 15 de septiembre de 2025, dos siglos y 15 años después del inicio del movimiento de Independencia.

“¡Viva México libre, independiente y soberano!”, rubricó apenas segundos antes Claudia Sheinbaum Pardo para reafirmar la independencia nacional frente a los tiempos de una nueva geopolítica global.

En el 215 aniversario del inicio de la lucha insurgente, fueron 22 arengas lanzadas por la jefa del Ejecutivo, que una entregada plaza respondió una a una.

“¡Viva la Independencia!”, abrió apenas saliendo al balcón presidencial, para cumplir el rito de cada 15 de septiembre, el primero liderado por una mujer.

Como es tradición, los reconocidos héroes nacionales varones estuvieron en las arengas: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y Vicente Guerrero.

Pero la primera Presidenta reivindicó, a un mismo nivel, a las protagonistas insurgentes de aquel episodio de la historia nacional: “¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!” –apellidos de soltera de La Corregidora– “¡Viva Leona Vicario!” “¡Viva Gertudris Bocanegra!” “¡Viva Manuela Molina, La Capitana!”

Las heroínas anónimas, las heroínas y héroes que nos dieron patria, las mujeres indígenas y los migrantes –los nuevos “héroes” nacionales– ocuparon también parte central del Grito presidencial.