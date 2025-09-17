C

ada vez que puede, y puede seguido, el condenado por la justicia estadunidense que de todas maneras despacha en la Casa Blanca subraya que, para él, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su hijito, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), “es el peor acuerdo jamás hecho; fue un horror”, con todo y que su firma aparece en el documento final de ese mecanismo, supuestamente consensuado entre las partes.

Tanto en su primer periodo presidencial como en el transcurso del segundo, Trump no ha dejado de lanzar ajos y cebollas en contra de ese mecanismo tripartita, en operación desde el 1º de enero de 1994 y “modificado” en 2018 (con un addendum, en 2019, del entonces presidente López Obrador y la entrada en vigor en 2020), y aparentemente todos contentos. Sin embargo, el cavernícola de la Casa Blanca no se cansa de culpar a sus dos “socios”, especialmente México, por el permanente debilitamiento industrial de su país, en el entendido que es más fácil de atribuir a terceros (como es la tradición gringa) los errores y resbalones internos.

Trump aborrece dicho acuerdo comercial, porque, según él, “para Estados Unidos el TLCAN causó el cierre de 90 mil fábricas y la pérdida de 5 millones de empleos manufactureros; cada año nos cuesta 500 mil millones de dólares en déficit comercial, de los que 300 mil millones corresponden a México, a quien hemos estado subsidiando” ( La Jornada). Y se quedó tan tranquilo.

Allá por 2017, en pleno jaloneo por la “renegociación” del TLCAN que devino en T-MEC, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió que “sería extraordinariamente tonto que la administración Trump (entonces en su primer periodo presidencial) abandonara o pusiera en peligro el TLCAN, porque la integración de los tres países ya forma una interdependencia”. Sin embargo, con su personal estilo de “negociar”, el cliente de Jeffrey Epstein se aferró y todo terminó, por el momento, en el T-MEC.

Lo alucina, pero ayer el gobierno estadunidense informó que a partir de hoy “comenzará el proceso de consultas públicas con miras a la revisión del T-MEC, con lo que marca el inicio del proceso en un contexto de tensiones comerciales por la política arancelaria de Trump. De acuerdo con un borrador de la Representación Comercial de Estados Unidos, que se publicará este miércoles en el Registro Federal de ese país, se busca una revisión conjunta del tratado, evaluar las recomendaciones de acción presentadas por una parte y decidir sobre las medidas pertinentes; la revisión oficial del acuerdo tripartito se llevará a cabo el 1º de julio de 2026, reunión en la que los tres países deberán evaluar su operación” ( La Jornada, Braulio Carbajal).