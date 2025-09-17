▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante el desfile cívico-militar por el 215 aniversario del inicio de la Independencia. Foto Cristina Rodríguez

ubo congruencia en logística, vestuario y vítores. La primera mujer en llegar a la Presidencia de la República reivindicó la lucha de las mujeres durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Usó en su indumentaria el morado del feminismo, recibió la Bandera nacional de manos de una escolta de mujeres, integró, en esfuerzo de paridad, a figuras femeninas en las vivas que lanzó (quitando a Josefa Ortiz el clásico “de Domínguez” para subrayar que las mujeres no son propiedad de nadie), y homenajeó a heroínas anónimas y mujeres migrantes e indígenas.

En el desfile del 16, hubo otro gesto de la Presidenta con a, pues miles de mujeres pertenecientes a las fuerzas armadas participaron de manera destacada. También hubo discursos. De Sheinbaum y de los jefes de las corporaciones militares, el general secretario y el almirante secretario.

La presidenta reiteró, con énfasis de calendario, la defensa de la soberanía nacional: “ninguna injerencia es posible en nuestra patria”. También insistió en la denuncia de los mexicanos que invocan intervencionismo extranjero y calumnian a la nación; mencionó como referentes históricos negativos a quienes fueron a solicitar a Maximiliano de Habsburgo que viniera a gobernar México y a quienes apoyaron al gobierno golpista de Victoriano Huerta.

Pero fue el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien aportó densidad a la retórica circunstancial. Aludió al elefante en la sala judicial y desplegó párrafos redactados con la pretensión de que el ahí innombrado escándalo del huachicol fiscal sólo quede en las personas de los sobrinos del anterior secretario, Rafael Ojeda, y piezas menores. Palabras de apariencia contundente que buscan estancar la fijación de responsabilidades en subalternos.

El almirante Morales Ángeles dijo, por ejemplo, que “cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo, pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”. Un fraseo inusual. En el fondo, un reconocimiento de lo difícil que es para una instancia de poder público el aceptar como un acto de normalidad republicana el poner a disposición de autoridades competentes las presunciones de que en esa institución se hubiese cometido algo presuntamente de-lictivo, cuando el denunciar hechos así debe-ría ser algo normal y no traumático y mucho menos necesariamente confesable, con áni-mos exculpatorios, en un acto ceremonial tan importante.