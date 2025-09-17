“F

ue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo”, lamenta el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. “El mal tuvo un fin determinante y en la Marina no encontró lugar ni abrigo”, expresó también en su discurso del 16 de septiembre. Se refería al caso de contrabando de energéticos en que están involucrados el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando (no ha sido detenido). Y de manera indirecta, por ser su familiar, el ex secretario José Rafael Ojeda Durán. Una manera de reivindicarse es seguir investigando y exhibir y sancionar ejemplarmente todos los puntos de corrupción que existan, porque la opinión pública no creerá que el de los hermanos es el único. Los puertos y sus aduanas venían siendo operados por civiles, con problemas de corrupción, pero no tan grandes como los que fueron develados estos días

TikTok tendrá como socio al gobierno

Ya hay compradores para la plataforma de videos TikTok. Se trata de un consorcio formado por las compañías Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz y el gobierno de Estados Unidos. La plataforma fue vetada para ser propiedad de empresarios chinos que supuestamente la utilizan para labores de espionaje. El acuerdo, que todavía está terminándose, daría a las entidades estadunidenses 80 por ciento de la nueva compañía propietaria de TikTok, mientras los inversores chinos mantendrían el 20 por ciento restante. La nueva junta directiva tendría un consejero designado por el gobierno estadunidense. ¿Irán a tener las mismas libertades los tiktokeros? Ya veremos. ¿Qué tal si el gobierno de México se asociara con Elon Musk en X?

Las víctimas de Iztapalapa

La niña Jazlyn Azuleth fue salvada por su abuela en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, pero la señora, Alicia Matías, falleció. Será atendida en el Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, que cuenta con equipo para quemaduras graves, con la ayuda de la Fundación Michou y Mau. Ya van 19 personas muertas en centros hospitalarios locales, al parecer no estaban preparados para hacer frente a un problema de esa magnitud. “Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI por su apoyo para que nuestro equipo médico lograra valorar el caso de la menor, así como al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere”, escribió la Fundación Michou y Mau, en un documento firmado por Virgina Sendel e Iturbide, presidenta de la fundación.