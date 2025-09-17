El volcán despertó este 15 de septiembre

S

oy un mexicano orgulloso

orgulloso de este momento histórico.

Hoy todo tiene sentido:

los símbolos patrios están vivos,

la verdad iluminó el cielo antenoche

y hasta la lluvia se contuvo respetuosa

para escuchar el Himno Nacional.

En el centro del Zócalo,

la bandera orgullosa

ondea

como un solo corazón que late.

Hoy como nunca:

¡Viva México!

En la voz de una mujer:

¡Viva México!

Y el volcán que estaba dormido

¡despertó!

Carlos Noriega Félix

Lamentan el deceso de Cruz Mejía, decano de Radio Educación

Lamentamos la reciente pérdida de Cruz Mejía Arámbulo, locutor decano de Radio Educación.

Se va una voz que hará falta a quienes seguimos creyendo que el arte, la libertad de expresión y la congruencia van ligadas al compromiso con las causas más nobles del pueblo.

Cruz Mejía fue un comunicador de primera calidad, siempre atento y dispuesto a escuchar y expresar el sentir de aquellos que acudimos a su tribuna, que mantuvo siempre abierta en Radio Educación. México pierde un paladín del pensamiento y la palabra al servicio de las luchas por una patria de justicia e igualdad.

Su apoyo fue determinante para la existencia del Premio Nacional Carlos Montemayor y participó en los múltiples homenajes a numerosos luchadores sociales; su ejemplo estará presente en nuestro quehacer cotidiano.

Que su camino sea de luz como lo fue aquí. Siempre lo recordaremos por su entrañable trato y solidaridad.

Comité Organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Susana de la Garza Montaño, Enrique González Ruiz, Reyna García González, Enrique Aguilar Cruz, Ismael Cortés Nicolás, Martha Idalia Obezo Cázares, Genaro Olivares, Beatriz Reyes García, Rafael Tufiño Castillo, David Cilia Olmos, Laura Elena Gaytán Saldívar, Judith Campos Galarza y muchas firmas más

Exigen destituir a director del centro de bachillerato 4/2

La comunidad de docentes y administrativos que pertenecemos al Centro de Estudios de Bachillerato 4/2 Lic. Jesús Reyes Heroles exigimos la destitución de Gustavo Santos Gutiérrez como director de nuestro plantel, ya que cuenta con una lista larga de agravios a la comunidad educativa, ya sea por omisión o por acción, como acoso laboral, negligencia en el cumplimiento de sus funciones, omisión en reportes de incidencias graves, errores administrativos recurrentes, corrupción en exámenes extraordinarios, encubrimiento de delitos de fraude y el desalojo injustificado de la oficina sindical; esto, durante su anterior gestión como subdirector.

Existe una carpeta con estas evidencias que ya fue entregada a la Dirección General del Bachillerato desde el pasado 11 de agosto, pero no hemos recibido contestación alguna. La comunidad se ha expresado pacíficamente por diversos medios, pero la respuesta de las autoridades ha sido lenta y esquiva.

Solicitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues no se pueden permitir estas vejaciones en detrimento de la comunidad escolar.