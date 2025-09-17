▲ Durante cuatro horas, habitantes de la ciudad ecuatoriana de Cuenca se manifestaron contra la explotación de recursos por una empresa extranjera en la zona ambiental de Quimsacocha. Foto Afp

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Quito. Alrededor de 50 bloqueos de carreteras, más de una docena de detenidos y la paralización en algunas actividades económicas, producto de las protestas de transportistas y camioneros en contra del incremento del diésel, se sumaron este martes a una marcha multitudinaria en la ciudad de Cuenca, que superó una asistencia de 50 mil personas durante casi cuatro horas, en rechazo a la licencia a favor de la minera canadiense Dundee Precious Metals para realizar actividades de explotación en la zona de reserva ecológica Quimsacocha, a 45 minutos de esa ciudad, ubicada en el sur de Ecuador.

Frente a todo ello, el presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, precisamente el día que ya se realizaban cierres viales por la eliminación del subsidio al diésel y la marcha por la defensa del agua en Cuenca. En el decreto se prohíbe la libertad de reunión. Miles se movilizaron en Cuenca, al desafiar esta medida extraordinaria que podría incluir la detención de los líderes de la protesta.

Previamente, Noboa se atrincheró en un cuartel militar desde el fin de semana. En la brigada de fuerzas especiales número nueve Patria, cerca de Latacunga, unos 150 kilómetros al sur de Quito, instaló su gabinete.

En algunas imágenes oficiales se le observa con traje militar, junto con los comandantes de las fuerzas armadas, ingresando al lugar donde se instalará temporalmente la presidencia de la República. Lo mismo pasó con la vicepresidenta María José Pinto, quien se trasladó a la ciudad de Otavalo, a una hora de viaje, al norte de Quito.