Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 30

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes durante una conferencia de prensa que lo que ocurre entre su país y Estados Unidos “no es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”. Reiteró que los buques de guerra de Estados Unidos están “apuntando mil 200 misiles sobre Venezuela”.

Indicó que “todo el mundo, en EU en América Latina y el Caribe, sabe que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe es para hacer un cambio de régimen en Venezuela”. Agregó que el plan es torcerle el brazo a la OPEP+ y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

Maduro reveló que “las comunicaciones con EU están deshechas por ellos, por sus amenazas de bombas, muertes, chantaje; así no funcionamos nosotros, con amenazas y chantajes nunca jamás habrá nada y ellos lo saben; pasamos de una etapa de comunicaciones maltrechas a comunicaciones deshechas”.

Sin embargo, según el presidente venezolano los canales de comunicación no están “en cero”. Se mantiene un hilo de comunicación “mínimo” con John McNamara, embajador estadunidense en Colombia y designado para atender asuntos sobre Venezuela. Este canal funciona básicamente para el mantenimiento del plan de repatriación de migrantes deportados desde EU. “Eso es una prioridad para nosotros”, expuso.

Maduro también se refirió al incidente ocurrido la noche del viernes pasado en aguas de la zona económica exclusiva venezolana, cuando un barco pesquero fue interceptado y abordado por 18 marines que bajaron del destructor Jason Dunham, parte de la flota desplegada por Washington en el Caribe sur.

“Es un bochorno para la comunidad internacional y para el honor militar de las fuerzas armadas de EU. Es totalmente ilógico, extravagante, estrafalario mandar un barco destructor misilístico con 380 profesionales de alto nivel a asaltar un buque de pescadores de atún… ¿Qué buscaban? ¿Quién dio la orden?”, expresó.

El presidente respondió a las declaraciones formuladas por su par estadunidense, sobre que Venezuela envía drogas y pandilleros al país del norte. Maduro insistió en que “es mentira” tanto esa afirmación como que la intención de Washington con su despliegue en el Caribe sea luchar contra las drogas.

“Si usted dice que Venezuela envía ese veneno para allá, ¡es mentira! Venezuela no produce ni una hectárea de hoja de coca, aquí no hay laboratorios de producción y cuando los encontramos los volamos”, aseguró.