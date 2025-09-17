Lo que ocurre entre Caracas y Washington es una agresión en toda la línea, señala
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 30
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes durante una conferencia de prensa que lo que ocurre entre su país y Estados Unidos “no es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar”. Reiteró que los buques de guerra de Estados Unidos están “apuntando mil 200 misiles sobre Venezuela”.
Indicó que “todo el mundo, en EU en América Latina y el Caribe, sabe que la operación militar de Estados Unidos en el Caribe es para hacer un cambio de régimen en Venezuela”. Agregó que el plan es torcerle el brazo a la OPEP+ y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.
Maduro reveló que “las comunicaciones con EU están deshechas por ellos, por sus amenazas de bombas, muertes, chantaje; así no funcionamos nosotros, con amenazas y chantajes nunca jamás habrá nada y ellos lo saben; pasamos de una etapa de comunicaciones maltrechas a comunicaciones deshechas”.
Sin embargo, según el presidente venezolano los canales de comunicación no están “en cero”. Se mantiene un hilo de comunicación “mínimo” con John McNamara, embajador estadunidense en Colombia y designado para atender asuntos sobre Venezuela. Este canal funciona básicamente para el mantenimiento del plan de repatriación de migrantes deportados desde EU. “Eso es una prioridad para nosotros”, expuso.
Maduro también se refirió al incidente ocurrido la noche del viernes pasado en aguas de la zona económica exclusiva venezolana, cuando un barco pesquero fue interceptado y abordado por 18 marines que bajaron del destructor Jason Dunham, parte de la flota desplegada por Washington en el Caribe sur.
“Es un bochorno para la comunidad internacional y para el honor militar de las fuerzas armadas de EU. Es totalmente ilógico, extravagante, estrafalario mandar un barco destructor misilístico con 380 profesionales de alto nivel a asaltar un buque de pescadores de atún… ¿Qué buscaban? ¿Quién dio la orden?”, expresó.
El presidente respondió a las declaraciones formuladas por su par estadunidense, sobre que Venezuela envía drogas y pandilleros al país del norte. Maduro insistió en que “es mentira” tanto esa afirmación como que la intención de Washington con su despliegue en el Caribe sea luchar contra las drogas.
“Si usted dice que Venezuela envía ese veneno para allá, ¡es mentira! Venezuela no produce ni una hectárea de hoja de coca, aquí no hay laboratorios de producción y cuando los encontramos los volamos”, aseguró.
El gobierno bolivariano rechazó el informe del Departamento de Estado que incluye a esta nación en una lista de “principales países de tránsito producción de droga”.
Caracas señaló que Washington hace “una imaginaria e ilegítima autodesignación como juez y policía del mundo”. Manifestó que todas las aseveraciones del referido informe carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados.
El reporte del Departamento de Estado afirma que Maduro “lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo” y Washington seguirá buscando llevarlo ante la justicia y también atacará “a organizaciones terroristas extranjeras venezolanas como Tren de Aragua”.
Trump afirmó a través de su red social Truth Social que fuerzas militares de EU en el Caribe habían destruido una segunda lancha presuntamente cargada de droga que había salido de Venezuela con rumbo a Estados Unidos. En la acción habrían asesinado a tres “terroristas masculinos”. Trump dijo ayer a reporteros que los incidentes de este tipo no eran dos (el del 2 de septiembre y el del 15 de septiembre) sino tres, aunque no ofreció más detalles.
Hasta el cierre de esta edición, desde el gobierno venezolano no se había emitido ninguna consideración respecto a estas últimas aseveraciones de Donald Trump.
Rechazo a las amenazas
Maduro participó anoche en la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, un espacio convocado por la Asamblea Nacional y que congregó a representantes de todos los sectores de la vida pública para expresar mediante un manifiesto el deseo de paz y el rechazo a las amenazas de EU.
Durante su intervención, afirmó que en Venezuela se ha configurado el consenso más grande que pueda haber hoy en el país ante la agresión estadunidense.
“Todas las encuestas arrojan que entre 93 y 95 por ciento de los venezolanos rechazan y repudian las amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, aseguró.
Reiteró que hay una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela y que la actual coyuntura nacional tiene raíz en “un intento imperial de Estados Unidos de apoderarse de nuestras riquezas”.
Sentenció que el camino para contener dicha amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de cualquier diferencia.