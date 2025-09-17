▲ “Dejen de mandar drogas a EU”, exigió Donald Trump a su par venezolano, Nicolás Maduro. Foto X Casa Blanca

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 30

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer que su país “eliminó” tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de informar un segundo ataque estadunidense contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe.

“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero (ustedes) vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para una visita de Estado que se extenderá tres días.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump no ofreció pruebas de que se haya efectuado el ataque, ni tampoco precisó en que coordenadas del Caribe se realizó.

Una primera ofensiva estadunidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Donald Trump, 11 muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado ocho buques.

El mandatario mencionó luego este lunes en su plataforma Truth Social otro ataque “en la zona de responsabilidad del Southcom”, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.