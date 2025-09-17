Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 30
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer que su país “eliminó” tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de informar un segundo ataque estadunidense contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe.
“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero (ustedes) vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido para una visita de Estado que se extenderá tres días.
“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Trump no ofreció pruebas de que se haya efectuado el ataque, ni tampoco precisó en que coordenadas del Caribe se realizó.
Una primera ofensiva estadunidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Donald Trump, 11 muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado ocho buques.
El mandatario mencionó luego este lunes en su plataforma Truth Social otro ataque “en la zona de responsabilidad del Southcom”, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.
Esta acometida mató a tres narcoterroristas venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en altamar.
Los buques estadunidenses en el Caribe también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el fin de semana, como parte de ese despliegue.
En Asunción, Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, defendió la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el gobierno de Maduro, y expuso: “Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘America Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”, al participar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), informó Últimas Noticias en su página web.
Grenell se reunió en enero en Caracas con Maduro en busca de un acuerdo con Venezuela para la repatriación de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos.