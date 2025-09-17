Mundo
Bienvenida de activistas a Trump en Reino Unido
Foto
▲ Activistas desplegaron ayer imágenes de Donald Trump y del criminal sexual Jeffrey Epstein frente a al castillo de Windsor, donde el presidente estadunidense será recibido hoy por los reyes en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AfpTv. La policía anunció el arresto de cuatro personas sospechosas de “comunicaciones maliciosas” tras el incidente. El grupo británico Led by Donkeys (Dirigidos por burros, en español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video sobre una de las torres de la residencia real, al oeste de Londres.Foto Afp
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 29
