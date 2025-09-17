Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 29

Las cancillerías de 16 países, entre ellos México, hicieron ayer un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra Global Sumud Flotilla (GSF), que se dirige a Gaza con el propósito de prestar ayuda humanitaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado publicado en la red social X, que las cancillerías de Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía se sumaron a la declaración.

En el mensaje, los países firmantes exhortaron a respetar el derecho internacional humanitario y subrayaron la importancia de permitir que la flotilla cumpla con su misión.