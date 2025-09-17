Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 29
Las cancillerías de 16 países, entre ellos México, hicieron ayer un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra Global Sumud Flotilla (GSF), que se dirige a Gaza con el propósito de prestar ayuda humanitaria.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado publicado en la red social X, que las cancillerías de Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía se sumaron a la declaración.
En el mensaje, los países firmantes exhortaron a respetar el derecho internacional humanitario y subrayaron la importancia de permitir que la flotilla cumpla con su misión.
La Flotilla Global Sumud reúne a activistas y organizaciones de distintas nacionalidades que buscan llevar asistencia humanitaria a la población de Gaza.
La flotilla zarpó en días pasados de Barcelona, España, para romper el bloqueo a Gaza, con alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda humanitaria. Participan decenas de activistas de 48 delegaciones, entre ellas, una mexicana conformada por siete personas. Se ha reportado que tres connacionales más forman parte de delegaciones de otros países.