Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 29

Hodeida. Israel bombardeó ayer el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes, quienes reportaron al menos una decena de ataques en esta zona del oeste de Yemen, y reivindicaron haber lanzado misiles contra el régimen de Tel Aviv.

Se trata del más reciente ataque israelí contra los rebeldes respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí, Ahmad Ghaleb al Rahwi, el mes pasado en la capital Saná, y decenas de bombardeos dirigidos sobre todo contra los medios de comunicación del grupo la semana pasada.

Previamente, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, reportó que “12 ataques aéreos del enemigo israelí tenían como blanco el puerto de Hodeida”, y el portavoz militar del grupo, Yahya Saree, afirmó que sus defensas aéreas estaban “enfrentándose a aviones enemigos que lanzan una agresión contra nuestro país”.

Por su parte, el ejército israelí afirmó haber atacado “infraestructura militar” hutí en el puerto, utilizada “para transferir armas suministradas por el régimen iraní, con el fin de ejecutar ataques contra Israel y sus aliados".

Antes del ataque, el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, exigió la evacuación del puerto y de los barcos anclados allí.