Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 28

Ginebra. Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel comete genocidio en Gaza, y emitió un informe que insta a la comunidad internacional a poner fin a estos abusos y tomar medidas para castigar a los responsables.

El ministerio de Exteriores israelí rechazó “categóricamente este informe sesgado y mentiroso”.

Los investigadores determinaron que tanto las autoridades como las fuerzas israelíes cometieron al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la convención en la materia de 1948, entre los que citan “matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a sus integrantes, someterlos deliberadamente a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos” dentro de la comunidad.

Por primera vez, una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado aún. No obstante, para Navi Pillay, jefa del equipo de investigadores independientes y ex magistrada de la Corte Penal Internacional, este reporte debería “incitar a los altos dirigentes de la organización a hacerlo.