Pide a la comunidad internacional tomar medidas para castigar a los autores
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 28
Ginebra. Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel comete genocidio en Gaza, y emitió un informe que insta a la comunidad internacional a poner fin a estos abusos y tomar medidas para castigar a los responsables.
El ministerio de Exteriores israelí rechazó “categóricamente este informe sesgado y mentiroso”.
Los investigadores determinaron que tanto las autoridades como las fuerzas israelíes cometieron al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la convención en la materia de 1948, entre los que citan “matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a sus integrantes, someterlos deliberadamente a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos” dentro de la comunidad.
Por primera vez, una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado aún. No obstante, para Navi Pillay, jefa del equipo de investigadores independientes y ex magistrada de la Corte Penal Internacional, este reporte debería “incitar a los altos dirigentes de la organización a hacerlo.
“El genocidio en curso en Gaza es un ultraje moral y una emergencia jurídica”, declaró la experta.
“Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta comisión”, señaló el régimen de Tel Aviv en un comunicado y añadió que el reporte de los expertos se basa por completo en afirmaciones del movimiento palestino Hamas, que fueron “desmentidas (…) en un estudio académico independiente del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat”.
Tel Aviv subrayó que es Hamas el que intentó perpetrar un genocidio contra Israel “asesinando a mil 200 personas, violando mujeres, quemando familias vivas y declarando abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos”.
La comisión de la ONU responsabilizó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y al presidente, Isaac Herzog, como los principales líderes que incitaron actos para la eliminación de los palestinos.
La comisión investigadora no es una instancia jurídica, pero sus informes son susceptibles de alimentar la presión diplomática y sirven para recoger pruebas útiles para los tribunales.