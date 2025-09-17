▲ Imagen tomada desde un centro de vigilancia fronteriza sobre los efectos de los peores ataques perpetrados por el ejército israelí en casi dos años contra el enclave palestino. Foto Afp

Jerusalén. Israel comenzó ayer un asalto terrestre a la ciudad de Gaza con el que amenazaba desde hace tiempo y expresó que la localidad “está ardiendo”, en lo que palestinos describieron como el bombardeo más intenso que habían presenciado en casi dos años de ofensiva con un saldo de al menos 106 muertos, según fuentes médicas.

Un oficial militar israelí señaló que las tropas de tierra se adentraban en la ciudad de Gaza y que el número de soldados aumentaría en los próximos días para hacer frente a los 3 mil combatientes de Hamas que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) creen que permanecen en la localidad, y calcularon que la ofensiva llevará varios meses.

“Gaza está ardiendo”, publicó en X el ministro de Defensa, Israel Katz, al añadir que “las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas”.

Al lanzar el asalto, Tel Aviv desafió a los líderes europeos que amenazaron con sanciones, así como las advertencias de algunos de los mandos militares de Israel de que podría ser un error costoso.

Aparente apoyo de EU

Washington ofreció su aparente aprobación, transmitida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Horas antes de la escalada, el funcionario estadunidense respaldó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una rueda de prensa conjunta.

Aunque Washington deseaba un final diplomático de la guerra, “tenemos que estar preparados para la posibilidad de que eso no vaya a ocurrir”, advirtió Rubio.

En los bombardeos más recientes fueron destruidas la mezquita Al Aybaki en el barrio de Tufah (noreste), y una de las torres residenciales más altas en la ciudad de Gaza, entre otras edificaciones.

En las primeras horas del asalto, las autoridades sanitarias de Gaza informaron de la muerte de al menos 40 personas, la mayoría en la ciudad de Gaza, mientras los ataques aéreos barrían la urbe y los tanques avanzaban. Después, el saldo se incrementó a 104 fallecidos, reportaron fuentes médicas del enclave a Al Jazeera.

En el barrio Al Tufah, al noreste de la ciudad de Gaza, sólo quedaron escombros de un edificio alcanzado por los bombardeos.

“Había unas 50 personas dentro, entre ellas mujeres y niños. No sé por qué lo bombardearon”, relató Abu Abd Zaqut, cuyo tío vivía allí con su familia.

“¿Por qué matar a niños que dormían tranquilamente? Sacamos a los menores en pedazos”, agregó.