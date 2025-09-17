Estados
Rescatan a cachorro de tigre en predio de llantas de NL
Foto
▲ Un cachorro de tigre fue rescatado de un predio irregular de llantas en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. A raíz de una denuncia ciudadana, autoridades realizaron un operativo en el inmueble ubicado en la calle Vía Nilo, sector Nexxus Platino. En el cateo participó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección y Bienestar Animal, Protección Civil, así como de Inspección y Vigilancia municipal que localizó al felino, mismo que fue puesto a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34
