Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34

Puebla, Pue., Las alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, informaron que después de la protesta que realizaron en la Ciudad de México el domingo, llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), por el cual las estudiantes que se alojan en el internado del plantel serán inscritas, con lo que se acepta su matriculación.

Durante la manifestación, las normalistas acusaron al titular de la SEP, Mario Delgado, de querer otorgar esos lugares a las aspirantes no pensionadas y que tienen recursos suficientes para su manutención fuera de la institución. Las jóvenes explicaron a La Jornada de Oriente que el 18 de septiembre habrá otra mesa de diálogo con las autoridades educativas. Aseguraron que, tras la movilización, iniciaron negociaciones que concluyeron ayer a las 2 de la madrugada.