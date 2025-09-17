Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34

Oaxaca, Oax., Un conflicto agrario se reactivó entre pobladores de los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, con saldo de una persona fallecida, una herida y una desaparecida, dio a conocer el secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero.

Según el funcionario, el diferendo detonó debido a que el pasado domingo habitantes de Amoltepec ingresaron a la zona en disputa, donde, acusaron, fueron atacados por sus vecinos de Zaniza; tras la cual un poblador de Santiago Amoltepec está desaparecido.

El lunes, habitantes de Amoltepec acudieron al área del conflicto y se suscitó un enfrentamiento armado entre ambos grupos, el cual dejó dos personas heridas de dicha localidad que fueron trasladadas a la ciudad de Oaxaca vía aérea; sin embargo, por la gravedad de sus heridas, una falleció.