Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34
Campeche, Camp., El juzgado de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral de primera instancia de Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra Organización Editorial del Sureste, editora del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.
El juzgado había ordenado que todas las notas relacionadas con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, y en una audiencia de última hora realizada el lunes, la cual comenzó al mediodía y duró cuatro horas, la jueza decidió extender las restricciones por un nuevo periodo y aplicarlas al comunicador.
La disposición obliga tanto a Tribuna como a González Valdez a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista.
El acuerdo judicial sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la mandataria morenista.
La compañía editorial consideró que esta determinación ratifica y amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto a Tribuna como al periodista González Valdez durante un lapso adicional de tres meses.