Extiende jueza medidas de censura contra el periódico Tribuna de Campeche
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34

Campeche, Camp., El juzgado de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral de primera instancia de Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra Organización Editorial del Sureste, editora del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.

El juzgado había ordenado que todas las notas relacionadas con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, y en una audiencia de última hora realizada el lunes, la cual comenzó al mediodía y duró cuatro horas, la jueza decidió extender las restricciones por un nuevo periodo y aplicarlas al comunicador.

La disposición obliga tanto a Tribuna como a González Valdez a enviar cada publicación a revisión antes de difundirse, con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones e incluso la prohibición de que sea subida a la plataforma digital. En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá en el representante legal de la empresa editorial y en el periodista.

El acuerdo judicial sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios hacia la mandataria morenista.

La compañía editorial consideró que esta determinación ratifica y amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto a Tribuna como al periodista González Valdez durante un lapso adicional de tres meses.

