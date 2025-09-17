Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34

Campeche, Camp., El juzgado de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral de primera instancia de Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió mantener y prolongar tres meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra Organización Editorial del Sureste, editora del periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdez.

El juzgado había ordenado que todas las notas relacionadas con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fueran sometidas a revisión antes de ser publicadas por un censor designado por el Poder Judicial, y en una audiencia de última hora realizada el lunes, la cual comenzó al mediodía y duró cuatro horas, la jueza decidió extender las restricciones por un nuevo periodo y aplicarlas al comunicador.