Carlos García

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34

León, Gto., Los cuerpos de 13 personas fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, municipio de Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

Reportó que ya se logró la identificación de los 13 cadáveres y se notificó a siete familias de los ahora occisos, “en estricto apego a los protocolos institucionales”.

El 28 de agosto, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) puso en marcha un operativo en poblados de Guanajuato que colindan con el municipio de Silao, recordó la FGE.

Apuntó que a raíz de estos trabajos se hallaron restos humanos en la localidad Hacienda de Guadalupe, municipio de Guanajuato, con lo que se integró la carpeta de investigación 107494/2025. Agregó que en el lugar trabajan peritos antropológicos forenses para determinar en qué tiempo fueron depositados los cuerpos.

A la fecha se ha podido establecer que los cadáveres no fueron enterrados al mismo tiempo, fue “un acumulado de hechos en distintos momentos”, precisó.