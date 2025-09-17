Identifican siete de 11 cadáveres descubiertos en pozo de Villagrán
Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 34
León, Gto., Los cuerpos de 13 personas fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, municipio de Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.
Reportó que ya se logró la identificación de los 13 cadáveres y se notificó a siete familias de los ahora occisos, “en estricto apego a los protocolos institucionales”.
El 28 de agosto, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) puso en marcha un operativo en poblados de Guanajuato que colindan con el municipio de Silao, recordó la FGE.
Apuntó que a raíz de estos trabajos se hallaron restos humanos en la localidad Hacienda de Guadalupe, municipio de Guanajuato, con lo que se integró la carpeta de investigación 107494/2025. Agregó que en el lugar trabajan peritos antropológicos forenses para determinar en qué tiempo fueron depositados los cuerpos.
A la fecha se ha podido establecer que los cadáveres no fueron enterrados al mismo tiempo, fue “un acumulado de hechos en distintos momentos”, precisó.
La fiscalía del estado mencionó que en un ejercicio de transparencia fueron invitadas las personas buscadoras a que presenciaran o participaran en las labores de campo, pero con apego a los protocolos.
La institución dio a conocer también que siete de los 11 cuerpos descubiertos en un pozo de la comunidad de Suchitlán, municipio de Villagrán, el pasado 10 de junio, ya fueron identificados.
Por otra parte, después de los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México en el estado de Guanajuato, desconocidos incendiaron la madrugada del martes seis vehículos en el municipio de Valle de Santiago.
“Las autoridades investigan estos hechos, que en principio no están asociados con enfrentamientos o detenciones en el estado o entidades vecinas”, expuso la Secretaría de Seguridad y Paz.
Consideró que la quema de las unidades presuntamente tenía la intención de causar alarma, pero inmediatamente fueron retirados por la autoridad.