Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33
Ante los estragos de los aguaceros en el oriente de la Ciudad de México, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo informó que supervisa los trabajos de limpieza y rehabilitación del Hospital General de Zona 53 en La Paz, estado de México, que se inundó el domingo pasado.
En un video en redes sociales, indicó que reubicaron a los pacientes al primer piso, aseguraron el área de Urgencias y continúan la desinfección, mientras las áreas no perjudicadas operan de manera normal.
Precisó que el IMSS se coordina con las autoridades municipales para buscar una solución de fondo a las anegaciones, pues detrás de una barda perimetral suele pasar gran cantidad de agua, se inunda la avenida y afecta la estructura.
En el video, Robledo mostró dicha barda en construcción, que el 2 de junio se cayó tras una tormenta. Detalló que se mandó elevar y usar con concreto armado, aunque una parte de la cimbra se vino abajo por la precipitación del pasado junio, por lo cual deben elaborar ese tramo de nuevo.