De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de septiembre de 2025, p. 33

Ante los estragos de los aguaceros en el oriente de la Ciudad de México, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo informó que supervisa los trabajos de limpieza y rehabilitación del Hospital General de Zona 53 en La Paz, estado de México, que se inundó el domingo pasado.

En un video en redes sociales, indicó que reubicaron a los pacientes al primer piso, aseguraron el área de Urgencias y continúan la desinfección, mientras las áreas no perjudicadas operan de manera normal.